Turismiettevõtja valitsuse pakutavast 5 miljonist: see ei ole tõsiseltvõetav!

Ettevõtja Janek Pohla soovitab ostja pilguga ringi vaadata. Foto: Raul Mee

Täna majanduskonverentsil Äriplaan 2021 üles astunud Janek Pohla tegutseb kolmes valdkonnas, millest kahel on kriisi ajal läinud hästi, kuid kolmas on koomas.

Seda, et turismindus on koomas, ütles täna Äriplaani laval esimesena üles astunud majandusminister Taavi Aas ning ettevõtja Janek Pohla haaras oma ettekandes sellest kohe kinni. „Minister ütles, et turismisektor on koomas, aga viimase info põhjal on riigi järgmine toetuspakett sellele sektorile 5 koma midagi miljonit eurot. See raha kõikidele turismiga seotud Eesti ettevõtetele? See ei ole tõsiseltvõetav,“ kritiseeris Pohla.