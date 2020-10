Villig: eesmärk pole raha teenida, vaid midagi ära teha

Vennad Markus (vasakul) ja Martin Villig on Rikaste TOPis vastavalt 3. ja 17. kohal. Foto: Andras Kralla

Kevadel riigilt 50 miljonit eurot laenu küsinud Bolti ärid on tugevalt taastunud ning enamgi veel: praegune seis on parem kui enne kriisi, rääkis Rikaste TOPis 3. koha saanud Bolti asutaja ja juht Markus Villig.

"Aprillis oli muidugi väga raske aeg, nagu paljudel teistel ettevõtetel. Me olime põhiäris sõidujagamises oluliselt langenud, aga nüüd viimaste kuudega oleme taastunud uute rekorditeni. Oleme globaalselt paremal tasemel kui enne kriisi. Toiduvedu on eriti hästi läinud," lausus Villig. Vahepeal on laienetud rohkem kui kümnesse riiki, mis edenes paremini kui enne kriisi.