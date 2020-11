Eriali mull ähvardab lõhkeda koos hoiustajate rahaga

Eriali hoiu-laenuühistu kontorisse kogunes täna kahtlustuste avalikuks saades tavapärasemast rohkem kliente. Foto: Andras Kralla

Ohus on tuhandete inimeste sääste rohkem kui 20 miljoni euro eest, kuna politsei kahtlustab Eriali hoiu-laenuühistu rahakäsutajaid kelmuses, omastamises ja altkäemaksu maksmises. Võimalik, et oma säästudest on hoiustajad ilma, kuna raha liikus ühistust välja ja ka oma rahalist seisu näitas ühing tugevamana, kui see on.

Eelmise aasta lõpuks oli hoiu-laenuühistu Erial meelitanud ahvatleva 12 protsendi suuruse intressi teenimise võimalusega enda juurde üle 1600 inimese, kes andsid Eriali oma sääste kokku 17 miljoni euro eest. Suveks oli hoiuste summa kasvanud 20 miljoni euroni. Võrdluseks - pangad maksavad hoiule võetud säästude pealt hoiustajatele vähem kui protsendi.