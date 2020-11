ERIALi liikus raha kahtlustuste all asutaja Küprose firmalt

Varem Citadele pangas töötanud Oleg Laidinen võttis üle juhtimise ühistus, kus teised juhid on saanud rängad kahtlustused. Laidineni sõnul kardab ta oma elu pärast, kuna konkurendid on alustanud ERIALi-vastast kampaaniat ning ta saab ründavaid sõnumeid. Foto: Andras Kralla

Investeerimiskelmuses kahtlustatava hoiu-laenuühistu ERIAL juhtimise üle võtnud juhatuse liige tunnistas, et üks firma, kes Küproselt neile salapärast raha kandis, on varem käibemaksupettuses süüdi mõistetud ühistu asutaja Ilya Dyagelevi sealne ettevõte.

Uurimised on andnud alust kahtlustada, et just Dyagelevi ärihuvides liigutati ühistust raha välja ning Dyagelev maksis altkäemaksu politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo töötajale.