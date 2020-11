Kõige enam ajatamata maksuvõlgu on kaubanduses

Kaubanduses on suured maksuvõlad. Foto: Liis Treimann

25. novembri seisuga on kõige enam maksuvõlgu kaubandussektori ettevõtetel – 88,7 miljonit eurot. Sellest 72 protsenti ehk 64,2 miljonit eurot on ajatamata maksuvõlad.

Maksuvõlgade poolest teisel kohal on ehitus ja ehitusmaterjalide tootmine. Selle sektori maksuvõlg on 72 miljonit eurot ja sellest on ajatamata 71 protsenti ehk 51 miljonit eurot maksuvõlgu. Kolmas on veondus ja laondus, kus on maksuvõlgu 29,6 miljoni euro ulatuses ja sellest on ajatamata 65 protsenti ehk 19,2 miljonit eurot.