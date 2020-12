Punased lipud, mis peletavad investori idu juurest

Lemonade Standi kaasasutaja Siim Teller Foto: Andras Kralla

Varajases faasis tuleb investeerida igasse vähegi usutavasse ja kompetentse meeskonnaga iduettevõttesse. Seda aga eeldusel, et puuduvad teatud punased lipukesed, õpetavad kogenud spetsialistid.

„Kõige tähtsam on, et investeerimisotsust tehes poleks üleval ühtegi punast lipukest ning meeskonnal on eduks vajalik kompetents ja spetsiifilised oskused olemas,“ sõnas varajase faasi riskiinvesteeringuid tegeva Lemonade Standi kaasasutaja ja tegevjuht Siim Teller Äripäeva raadio saates "Triniti eetris".