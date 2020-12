Nädala lood: aasta ettevõtja räägib edu tagamaadest, TransferWise’i on oodata börsile

Ettevõtja Rain Rannu. Foto: Raul Mee

Jõulunädalal võttis Äripäev lõppenud aasta kokku, olulisi teemasid jätkus aga veel teisigi.

Nii kuulutas Äripäev välja traditsiooniliselt aasta ettevõtja, kelleks sedapuhku osutus miljonitehingutega säranud Rain Rannu.

Rannul läheb sellesse aastasse kirja vähemalt kolme oma asutatud firma või investeeringu rahaks tegemine, kuid tema hinnangul on tiitel palju enama eest, mida ta oma kolleegidega on idufirmade maastikul 20 aasta jooksul ära teinud.

„Kui ma alustasin, siis vanavanemad ja ka vanemad päris pikka aega küsisid, millal ma päris tööle lähen. Nüüd tänu sellele, et firmadel nagu Fortumo ja Pipedrive hästi läheb, enam selliseid küsimusi ei tule,“ ütleb Äripäeva aasta ettevõtja Rannu. Tema 20 aasta töö väljendus sel aastal suurtes tehingutes, kuid Rannu panus on palju laiem: oma tööga aitab ta kasvada üha uutel ettevõtjatel ning Eesti inimestel aru saada, mis on start-up ja miks peaks neid tõsiselt võtma.

Kunagine ärihiid läks pankrotti

Mõnikord võivad asjad ettevõtluses aga sootuks kiiva kiskuda. Nii kirjutasime sel nädalal, et Harju maakohus kuulutas välja aastate eest suuri rahvusvahelisi kinnisvaraprojekte vedanud ning Äripäeva Rikaste TOPi kuulunud Margus Reinsalu pankroti.

TransferWise börsile

Kõigile neile, kes ootavad uusi investeerimisobjete, tõi jõulunädal hea uudise - TransferWise valmistub kuuldavasti Londoni börsile minekuks. Portaal Sky News kirjutas, et ettevõte on alustanud salaja ettevõtte börsileviimise plaane ning võtnud seetõttu ühendust erinevate investeerimispankadega. Börsile jõuab ettevõte arvatavasti 2021. aasta jooksul.

Ettevõtte asutajad Taavet Hinrikus ning Kristo Käärmann uudist kommenteerida ei soovinud.

Uued piirangud

Meel läks mõruks sel nädalal ka paljudel ettevõtjatel, sest valitsus otsustas laiendada koroonapiiranguid Tallinna ja Harjumaale. Piirangud kehtivad esimeste plaanide järgi kolm nädalat ja algavad 28. detsembrist ehk tulevast esmaspäevast.

Tallinnas ja Harjumaal peavad uksed sulgema restoranid, veekeskused, spaad, meelelahutuskohad, hotellid, spordisaalid, muuseumid. Siseruumides on keelatud avalikud koosolekud, nagu etendused, kinoseansid jne. Piirangud ei kehti professionaalsetele sportlastele ja erivajadustega inimestele. Toidukohtades on lubatud üksnes kaasamüük.

Äripäev uuris ettevõtjatelt, mis meeleoludega nad uued piirangud vastu võtavad.

OKO Restoranide omanik Martti Siimann ütles, et talle andis lootust valitsuse lubadus piirangute all kannatajaid toetada. Siimann on kindel, et piirangute aega tuleb lõpuks pikendada kauemaks kui kolmeks nädalaks. Loe siit lähemalt, mida Siimann piirangute ja edasise kohta arvas.

Restoraniettevõtja Kristjan Peäske ütles, et valitsus peaks värskete piirangutega samal ajal välja tulema võimalustega, kuidas lukku minevaid asutusi vee peal hoida. Ta lisas, et valitsus peaks tulema välja enamiku piirangutega, mitte aga neid ükshaaval määrama, sest see mõjub väsitavalt. Loe tema seisukohti edasi siit