Kunagine suurärimees on nüüd pankrotis

Margus Reinsalu Eesti sõprade rahvusvahelisel kokkutulekul riigikogu Valges saalis. Foto: Raul_Mee

Harju maakohus kuulutas välja aastate eest suuri rahvusvahelisi kinnisvaraprojekte vedanud ning Äripäeva Rikaste TOPi kuulunud Margus Reinsalu pankroti.

Pankrotihaldur Oliver Ennok ütles, et Reinsalu teadaolevate kohustuste maht on vähemalt 530 000 eurot ning kohustused võivad võlausaldajate väitel suureneda kuni 7,7 miljoni euroni, kuid neid nõudeid võlgnik ei tunnista. Tulenevalt käimasolevatest kohtuvaidlusest on Reinsalu täpset kohustuste mahtu halduri sõnul raske hinnata.