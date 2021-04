Vaatlejate mure: loodav valitsus satub konflikti

Raivo Vare esinemas logistika aastakonverentsil. Foto: Raul Mee

Äripäeva suurele arvamusliidrite küsitlusele vastanud poliitika- ja majandusanalüütikud toovad Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliidu põhiprobleemina esile selle, et olulised teemad ja reformid nõuavad palju enam aega, kui sellele valitsusele antakse.

Vaatleja Raivo Vare sõnul pole uuest valitsusest suur midagi karta, ega paraku ka loota. Kuigi kriiside aeg on parim aeg reformideks, on sisuline riigireform paraku surnud. Reformierakonna ja Keskerakonna liidu formeerimisel paistab Vare sõnul esil olevat seisukoht, et polegi vaja reformida. "Kahjuks. Kuigi mõistetav alanud tormilist valimiseelset perioodi arvestades," kirjutas Vare.