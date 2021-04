Naiste võrdsema palga taga Eestis ainult toores seaduse jõud

Soolist palgalõhet on Eestis vähendanud peamiselt poliitilised otsused kuskil palju kiiremini tõsta, sektoritesisene palgalõhe püsib pidevalt sama ja kõrge, ütles Eesti Panga analüütik Kaspar Oja Foto: Liis Treimann

Eesti sooline palgalõhe on hoolimata kahanevast trendist endiselt Euroopa kõige laiem, kuid selgub veel üks üllatav tõsiasi: seda on suudetud vähendada ainult poliitilise tahte ja seadusse raiutud palgatõusuga.

Keskpanga analüütik Kaspar Oja rääkis, et soolise palgalõhe vähenemist iseloomustab peamiselt üks asjaolu: see on vähenenud ainult selle arvel, et palgad on nn naiste tööaladel kiiremini kasvanud.