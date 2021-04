Eesti tõusis suurima ükssarvikute arvuga riigiks Euroopas

Zego juht Sten Saar. Foto: Andras Kralla

Startup Estonia teatas, et Eestist on tänaseks tõusnud seitse ükssarvikut ehk tehnoloogiaettevõtet, mille väärtus ületab miljard dollarit, mis on elaniku kohta rohkem, kui kuskil mujal Euroopas. Maailmas edestab Eestit vaid Iisrael.

Selle aasta kevad tõi eestlaste arvele kaks uut ükssarvikut. Märtsis tõusis ükssarvikute sekka Londonis baseeruv kommertssõidukite kindlustamisega tegelev iduettevõte Zego, mille kaasasutaja on eestlane Sten Saar. Zego kaasas 150 miljoni dollari suuruse investeeringu ning ettevõtte väärtus tõusis 1,1 miljardi dollarini. Ameerika Ühendriikides isikutuvastuslahendusi pakkuv ID.me jõudis ükssarviku staatusesse aprillis ning eestlane Tanel Suurhans on üks kolmest iduettevõtte asutajast.