Vaktsiiniskeptikute arvukus jätab Euroopa Liidu idatiival doosid tühja ootama

AstraZeneca vaktsiini ülejääk terendab ka Eestile Foto: LENNART PREISS, AFP / Scanpix

Koroonavaktsiinide hulk hakkab mitmes Euroopa riigis nõudlust ületama, sest paljud inimesed ei taha lasta end kaitsepookida. Kriitilise hulga vaktsineeritute saamiseks pakutakse süstitutele isegi raha, vahendab Bloomberg.

Ehkki kaitsesüsti mittetahtjate osa on murettekitavalt suur ka Lääne-Euroopas – Eurofoundi uuringu järgi näiteks Saksamaal 30 ja Prantsusmaal 39 protsenti –, liigutakse seal vaktsineerimisega heas tempos. Seevastu Euroopa Liidu idatiiva riikides Rumeenias ja Bulgaarias saab sutsu õlavarde ilma järjekorras seismata, olgugi et viimase seisuga on seal kaitsepoogitud vastavalt 19 ja 16 protsenti elanikkonnast.