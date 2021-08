Ehitajad: mõni roheline eesmärk mõjub segaselt

Euroopa kliimapakti eesmärgid tunduvad Eesti ehitajatele kohati rahatrükina ja tekitavad segadust.

Näiteks on Euroopa Komisjon seadnud 2030. aastaks eesmärgiks renoveerida 35 miljonit hoonet ja luua ehitussektoris 160 000 rohelist töökohta. Kuidas need mõjutavad Eesti ettevõtteid, rääkisid Äripäeva raadio saates "Eetris on ehitusuudised" ASi Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller ja Tallinna Teede ASi juht Jüri Läll.