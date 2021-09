Pudisevad rattateed viisid linnajuhi ametist, teed rajanud firma on poleemikast üllatunud

Foto: Andras Kralla

Pikaaegsele ja avalikkuses kurikuulsaks saanud Tallinna transpordiameti asejuhile Talvo Rüütelmaale sai lõpuks saatuslikuks igavesti veniv rattateede punaseks võõpamine pealinna tänavatel, kuigi ametliku seisukoha järgi toimus transpordiametis lihtsalt struktuurireform.

„Linnavalitsus otsustas ümber kujundada Tallinna transpordiameti struktuuri, et muuta selle juhtimist tõhusamaks. Muudatuse eesmärk on parandada transpordiameti liiklusvaldkonna tegevuse tulemuslikkust ning see ei pruugi jääda viimaseks muudatuseks," kommenteeris asejuhi Talvo Rüütelmaa koondamist aselinnapea Andrei Novikov.

