Koomik Ari Matti Mustonen andis esimese etenduse kümme aastat tagasi, kuid teadlikult on ta nalja teinud viimased neli aastat. "Enne stand upi oli mul iga põhjus olla täielik ateist ja skeptik igas asjas elus. Stand up on esimene asi, kus ma tunnen, et võib-olla mingisugune juhused suunavad mind sinnapoole." Foto: Andras Kralla