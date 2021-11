Finantssektori palga TOP: võitja maksab palka üle 8000 euro

Ambient Sound Investmentsi üks asutajaid ja omanikke on Skype'i asutaja Jaan Tallinn.

Finantssektoris maksab kõige rohkem palka Ambient Sound Investments. Firma keskmine brutopalk oli mullu 8509 eurot.

TOPile peale vaadates märkab kohe, et esikolmiku ettevõtted on pisikesed. Kõige suurema töötajate arvuga on esikohal asuv Ambient Sound Investments OÜ. Teisel ja kolmandal kohal olevate firmade, Limestone Platform ASi ja SEB Varahaldus ASi, töötajate arv jääb 2020. aastal lausa alla 10 töötaja, kirjutab finantsuudised.ee