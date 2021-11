Perefirmad ajavad äri isegi jõululauas: "Olin rumal, arvasin et pean 24 tundi ainult tööd tegema"

Nurmiko aiand avas peale põlengut taastatud kasvuhoone ja poe. Üritusel osales president Kersti Kaljulaid. Foto: Liis Treimann

Nii lillekasvatajast pereettevõte Nurmiko kui ka kalatoodete valmistaja M.V.Wool tõdevad, et ikka arutatakse firma asju ka perekondlikel sünnipäevadel ja jõululauas. „See ongi meie elu,“ märgib Moonika Vetevool. Aga selle kõrval tuleb jutuks muidugi paljusid teisi asju ka.

Jaak Ungerson räägib, et Nurmiko lugu hakkab juba pihta tema esivanematest, emast, isast ja vanaemadest-vanaisadest, kes olid talupidajad, ja see on kaasa tõmmanud ka tema lapsed. „Kuidagi see minu innustumine ja see meie suguvõsa lugu on ka innustanud minu lapsi, ma ei ole pidanud neid selle asja juurde sundima, nad on kuidagi tulnud ise ja sujuvalt,“ ütleb ta.

