Riigikontroll: hädad vaktsineerimisega tulid korraldamisest, mitte vastuseisust

Rääkida tuleks selgelt, toetused välja käia kiiremini ja hea nõu tasuks ka kuulda võtta, oli riigikontrolör Janar Holmi sõnum valitsusele. Foto: Liis Treimann

Kaks aastat kestnud koroonakriisist on õppida nii korralduslikust kui kommunikatsiooni küljest, eriti aga esimesest, tõdes riigikontroll, mille hinnangul suvel takerdunud vaktsineerimiskampaania hääbus riigi enda paindumatuse tõttu.

"Riigi toimimise hädad, mida me praegu koroonakriisi puhul näeme, ei ole tegelikult koroonaspetsiifilised, need probleemid on kogu aeg olemas olnud, nad lõid lihtsalt praegu märgatavamalt välja kui tavaolukorras. On kahjuks puudunud administratiivne ja poliitiline tahe neid süsteemseid probleeme lahendada," kommenteeris riigikontrolör Janar Holm värsket aastaaruannet.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099