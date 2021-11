Elektrilevi tõstab hindu

Võrgufirma tõstab hindu Foto: Liis Treimann

Riiklik jaotusvõrguettevõte Elektrilevi tõstab alates 1. märtsist 3 protsenti võrgutasu, see tõuseb 3 sendilt kilovatt tunni eest 3,1 sendile (31,4 eurole megavatt-tunni eest).

Riigifirma toob põhjuseks elektri hinna järsu tõusu – elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevil kasvanud 61 protsenti. "Sisendhinnad on kasvanud kohati poole võrra, kuid oleme suuremat võrgutasu tõusu suutnud vältida Elektrilevi töö järjepideva efektiivse korraldamise ja digitaliseerimisega," ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099