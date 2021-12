Uudised

Äripäeva raadio aasta tegija: särtsakas ja julge naistest kõneleja

Äripäeva raadio aasta tegija Katariina Krjutškova Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio aasta kõige parema saatejuhi tiitliga pärjati tänavu Katariina Krjutškova, kes on toonud kuulajateni julge saatesarja naiste edulugudest.

Katariina on suure põlemisega käivitanud saatesarja “Edukad naised” , mille kuulajaskond on tänavu hüppeliselt kasvanud ja toonud Äripäeva raadiole täiesti uut auditooriumi. Tema saated on julged, professionaalselt juhitud ja avavad külalisi uue nurga alt.

Katariina mikrofoni ees on nii mõnigi naine avameelselt tunnistanud, milliseid ohverdusi on neil tulnud edu saavutamiseks teha. Samamoodi on jagatud rõõmu ja õpetussõnu teistele naistele, kes oma karjääri tippu alles pürgivad.

Oma saatesarja tegemise, väljamängimise, turundamise ja kaubamärgiks muutmisega on Katariina suureks eeskujuks kõigile raadiotegijatele!

Aasta raadiotegija tiitlile pürgisid veel mitmed tublid ajakirjanikud ja toimetajad, kuid neist kõige lähemal olid Neeme Korv ja Rivo Sarapik.

Neeme on Äripäeva raadios ajakirjanduslik pärl – tema sorav jutt, suured taustateadmised, intervjueerimisoskus ja ettevalmistuse tase on aidanud muuta raadio programmi märgatavalt kvaliteetsemaks.

Lisaks põhjalikule ettevalmistusele kaalub ta iga hommiku ja saate eel, kuidas luua kuulajate jaoks õige meeleolu. Kogenud ajakirjanikuna ei pelga ta olla ka kriitiline. Ning mis kõige tähtsam, ta leiab alati aega ja tahtmist, et ka teistele raadiosaadete toimetajatele häid külalisi ja teemasid pakkuda.

Neeme on suurepärane kombinatsioon pühendumisest, kompetentsusest ja armastusest raadio vastu.

Rivo paistab silma väga võimeka saatejuhina, kes suudab süüvida erinevatesse teemadesse ja kajastada neid kõiki piisava detailsusega. Tema rahulik olek ja hääl kandub edasi ka raadioeetrisse, mis on kõige muu juures suur boonus.

Rivo särab oma suurepäraste persoonilugudega, ta veab silmapaistvalt hästi "Juhi juttude" ja „Kuuma tooli“ sarja ja hoiab fookuses juhtimise ning investeerimisfondidega seotud teemasid.

Rivol on tekkinud suisa oma fännklubi, kes ootavad tema järgmisi hommikuprogramme ja saateid.