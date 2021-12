Uudised

Hugo Boss kolib tootmise kodule lähemale

Suur osa rõivatööstusest kasutab veel Aasia vabrikuid, kus tööjõud on odavam. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa moemaja Hugo Boss loob Türgi vabrikusse 1000 uut töökohta ja hakkab lähtuma põhimõttest, et rõivad toodetakse lähedal sellele kohale, kus neid müüa tahetakse.

Hugo Boss ei taha sõltuda nii palju tootmisest Kagu-Aasias, sest tarneahelad on surve all, vahendab Financial Times.

