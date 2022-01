Krüptoturg kukkus mitme kuu madalpunkti

Suuremate krüptovaluutade hinnad on langenud madalaima tasemeni alates oktoobri algusest. Põhjuseks Föderaalreservi kohtumise protokoll, mis näitas, et rahapoliitikute toon on muutunud karmimaks, vahendab Reuters.

Suuremate krüptovaluutade hinnad on langenud madalaima tasemeni alates oktoobri algusest. Põhjuseks Föderaalreservi kohtumise protokoll, mis näitas, et rahapoliitikute toon on muutunud karmimaks, vahendab Reuters.