Villig Bolti ambitsioonist: kasvame tänavu veel 2,5 korda ja jõuame 5000 töötajani

Bolti kaasasutaja Martin Villig Foto: Raul Mee

Kasvasime eelmisel aastal umbes 2,5 korda ja sel aastal on ambitsioon sama, lisaks plaanime kasvatada ka töötajate arvu 3000-lt 5000-le, rääkis Bolti kaasasutaja Martin Villig Äripäeva raadios.

„Meil on täna juba viis erinevat teenusevaldkonda. Plaanime eelkõige oma uued teenused, eriti täna ainult Tallinnas tegutseva Bolt Drive’i viia kindlasti seitsmesse kuni kümnesse riiki. Me näeme, et klientide vastuvõtt on ülipositiivne,“ rääkis Villig.

