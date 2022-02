Mööblitootjate TOP: kõige suuremad äririskid tulevad praegu välisuudistest

Hinnasurve tingimustes tuleb ise iga päev selle nimel tööd teha, et toote omahind püsiks all, ütleb Neiser Groupi tootmisjuht August Kull. Foto: Liis Treimann Foto: Liis Treimann

Mööblitootjate TOPi teiseks tulnud ekspordib 96% oma toodangust ja kuigi sisendhindade kasv kergitab lõpp-hinda, siis niisama lihtsalt seda Euroopa kliendi taskusse suruda ei saa.

Neiser Group tootmisjuht August Kull räägib saates, et kui Eestis on prognoositav inflatsioon umbes 8%, siis Euroopas prognoositakse praegu vaid 2%list inflatsiooni. „Käärid on suured ja me ei saa Eesti inflatsiooni määra Euroopasse üle kanda, klient pole nõus seda kinni maksma,“ ütleb ta. Toote omahinna all hoidmine on igapäevane töö.

