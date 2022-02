Biden: Putin on otsustanud Ukrainat rünnata

Bideni sõnul plaanib Venemaa rünnata ka Kiievit. Foto: AFP/Scanpix

USA president Joe Biden ütles reedel, et Venemaa president Vladimir Putin on teinud otsuse rünnata Ukrainat juba mõne päeva jooksul. Pinged Ida-Ukrainas on kiiresti teravnenud.

“Meil on põhjust arvata, et Venemaa väed plaanivad ja kavatsevad rünnata Ukrainat järgmise nädala, järgmiste päevade jooksul,” ütles Biden ajakirjanikele Valges Majas ja lisas, et Venemaa sihtmärgiks on Kiiev.

