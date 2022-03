Toomsalu: Operailil Venemaa Raudteedega mingit ühist äritegevust ei ole

Operail AS juhatuse esimees Raul Toomsalu. Foto: Raul Mee

Eesti raudtee- ja logistikaettevõtte AS Operail tegevjuht Raul Toomsalu ütles, et ühtegi sanktsiooni all olevat teenust ettevõte Venemaa Raudteedele ei osuta, kuid sellegipoolest tegeletakse igapäevaselt info kogumise ja analüüsimisega, et ei tekiks ühtegi mitmeti mõistetavat kokkupuutepunkti.

Raul Toomsalu sõnul on Euroopa Liit neile teadaolevalt otsustanud, et Euroopa Liidu ettevõtted ei tohi Venemaa Raudteedele (RŽD) osutada väärtpaberite emiteerimise jt rahaturuga seotud teenuseid. „Operail neid sanktsioneeritud teenuseid RŽD-le ei osuta ega pole ka kunagi varem osutanud,“ kinnitas Toomsalu ja lisas, et Operaili on ainus kokkupuutepunkt Venemaa Raudteedega ainult rongide vastuvõtmisel ja üleandmisel Eesti-Vene piirijaamades Narvas ja Koidulas.

