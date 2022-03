Soome metsandushiiglased tõmbavad Venemaal tegevust koomale

Sõda Ukrainas - mõju Eesti tööstusele

Venemaa sõjalise rünnakuga tõugati Ukraina vaid hetkega sõjakeerisesse. Lisaks miljonite inimeste senise elu purustamisele on tõsiselt kannatada saanud Ukraina majandus. Paljud ettevõtted on töö lõpetanud, logistilised ahelad ei toimi või on katkenud ning mis veelgi olulisem – Ukraina inimesed keskenduvad ellujäämisele keset sõjakoledusi, kirjutab Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juht Raul Kirsimäe.