USA kaalub Vene nafta impordi keelamist

USA hindab, millist mõju avaldaks Vene nafta keelamine kütusehindadele. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

USA presidendi Joe Bideni administratsioon kaalub Venemaa nafta blokeerimist ja hindab, millist mõju avaldaks samm Ühendriikide tarbijatele ja ülemaailmsetele naftatarnetele, kirjutab Bloomberg.

Nädala alguses lükkas Valge Maja seadusandjate ettepaneku Venemaa nafta keelustamiseks tagasi. Surve keelu kehtestamiseks on aga kasvanud koos ameeriklaste pahameelega Venemaa sissetungi üle Ukrainasse. Seadusandjad on öelnud, et plaaniga tegeletakse.

