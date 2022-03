Swissôtel on valmis pagulasi palkama, kuid järjekorrad politseis aeglustavad protsessi

Swissôteli hotell on juba palganud esimesed Ukraina põgenikud: ümberasujatel on sissetulek, ettevõttel aga kauaoodatud töökäed. Samas on tekkinud probleem – politsei järjekordade tõttu ei ole kõigil võimalik kohe elamisluba saada, mis tähendab, et nad ei saa ka tööle hakata.

Swissôteli hotell on juba palganud esimesed Ukraina põgenikud: ümberasujatel on sissetulek, ettevõttel aga kauaoodatud töökäed. Samas on tekkinud probleem – politsei järjekordade tõttu ei ole kõigil võimalik kohe elamisluba saada, mis tähendab, et nad ei saa ka tööle hakata.