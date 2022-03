Venemaa keelas Instagrami ja Facebooki tegevuse, otsus jõustub kohe

Kārlis Zembergs: andmetega valeuudiste ja propaganda vastu

Keeleteadlased on leidnud, et valeuudistel on oma spetsiifiline keel ja väljendusviis, mida on võimalik ära tunda ja piirata - suurandmed tulevad siin appi, kirjutab Omnicom Media Group juht Lätis ja Eestis Kārlis Zembergs.