Torugaasi kurb tõsiasi: kuni Läti ja Soome ei keeldu, saame ikka Vene gaasi segu

Vene gaasitoru on praegu hooldustööde tõttu nagunii kinni keeratud, kuid varud pärinevad ikka Venemaalt. Foto: Andras Kralla

Selleks, et Eesti valitsuse otsusel Vene gaasist loobuda oleks reaalne mõju, tuleks Vene gaasi import lõpetada Läti ja Soomega ühiselt ning gaasi ei tohiks Venemaalt sisse osta ükski ostja, ütles Baltic Energy Partnersi partner Marko Allikson.

Allikson nentis, et valitsuse ootus, et gaasimüüjad lõpetaksid Vene gaasi ostmise, on Venemaa sõjalist agressiooni arvestades igatepidi arusaadav. Ta tõdes aga, et Eesti-Läti-Soome turupiirkonna sees liigub maagaas vabalt ja järelikult ei ole võimalik eraldada, kas tegelikult on kasutusel Venemaalt pärit maagaas või mitte, kuni kas või üks ostja jätkab oste Venemaalt. Lisaks on enamik Inculkalnsis maa-aluses mahutis olevast maagaasist Venemaa päritolu, mille eest on juba makstud.

