Repsi autojuht kiiruse ületamise eest saadud trahvidest: minister jäi alati hiljaks

Jätkub endise haridusministri Mailis Repsi kohtuasi. Foto: Liis Treimann

Kohtusaalis kisub kuumaks, kui endise haridusministri Mailis Repsi kaitsja Paul Keres esitab autojuht Urmas Koovitile küsimusi suhete kohta teiste ministritega, kelle alluvuses on ta varem töötanud. Keres lausub, et otsib motivatsiooni, miks Koovit Repsi lapsi sõidutas, kuid vastaspool sekkub. „Ta on seda varem öelnud, vastasel juhul oleks ta kaotanud töö,“ kõlab prokuratuuri väide.

Fotograafide klõpsimise saatel saabub jällegi Reps kohtusaali. Jätkub tema autojuhi ülekuulamine. Eelmise istungi lõpp kuulutati kinniseks ning seda tehakse taas. Põhjus selles, et küsitlemise käigus võib Repsi laste kohta delikaatseid andmeid välja tulla.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev