Inspektsioon ähvardab Oleg Grossi ettevõtet üüratu trahviga

Kui andmekaitse inspektsiooni hinnangul on Oleg Grossi omandusse kuuluv OG Elektra tegutsenud valesti, siis ettevõte on teisel arvamusel. Foto: Liis Treimann

Andmekaitse inspektsioon saatis OG Elektrale hoiatuse ning kui ettevõte seda ei järgi, siis ähvardatakse kuni 20 miljoni euro suuruse trahviga. OG Elektra juhid on inspektsiooni märgukirjast hämmingus ja nõutud.

OG Elektra omaniku Oleg Grossi sõnul on see järjekordne näide, kuidas üks ametiasutus nõuab ühte ja teine ametiasutus teist. „Mitte keegi ei filmi kedagi salaja. Kõik töötajad ja külastajad teavad, et poodides on videokaamerad ning neid salvestisi küsib näiteks politsei erinevate vargusjuhtumite uurimiseks,“ ütles Gross Lääne-Virumaa Uudistele