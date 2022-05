40 000 eurot? Aga 200 000 eurot? Linnamäe kohvikutüli jätkub rahapakkumiste kiuste

Tartu Lõunakeskuses asuv Apollo kino. Ka selles kinos asus Yo! jogurtikohvik, mis pidi mõne aasta eest sealt lahkuma, kuigi viieks aastaks sõlmitud lepingust polnud täitunud aastatki. Foto: Raul Mee

Neli aastat tagasi tõstis ärimees Margus Linnamäele kuuluv Apollo kinokett oma ruumidest välja Coffee Ini jogurtikohvikud ja asendas need enda kohvikutega. Apollo on üritanud kohtuvaidlust lõpetada raha pakkumisega, kuid Coffee In on kõigist Apollo ja ka kohtu väljakäidud summadest keeldunud.

Vaidlus on läbinud ringkonnakohtu ja on taas maakohtu laual. Kui otsus lõpuks sünnib, annab see ilmselt kõigile frantsiisipakkujatele aimu, kuidas käituda, kui partner järsku lepingu lõpetab.

