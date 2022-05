Eestlased ostsid mullu 86 miljoni euro eest lotopiletid

Eesti Loto peahoone Tallinnas Foto: Liis Treimann

Eestlased on lootusrikkad inimesed – Eesti Loto AS värskest majandusaruandest selgub, et eelmisel aastal osteti lotopileteid 10 miljoni euro võrra rohkem kui aasta varem. Võitudena maksti mullu välja pea 34,4 miljonit eurot.

AS Eesti Loto 2021. aasta loteriide käive oli 86 297 288 eurot, kasvades aastaga 11,3%. Riik võttis eelmisel aastal ettevõttest 13,6 miljonit eurot dividende, mida on 3 miljonit rohkem kui aasta varem.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev