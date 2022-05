Puitmajatootjad kaaluvad tootmise Ukrainasse kolida

Muuga lasteaia kokku pannud majatootja Matek ASi juht Sven Mats (paremalt teine) ütles, et hoone löödi püsti nelja kuuga. Ukrainast siinsete ettevõtjatega tutvuma tulnud parlamendi saadik Arsenii Pushkarenko on esireas vasakult teine. Foto: Andras Kralla

Teisipäeva õhtul kogunesid Muuga lasteaeda Ukraina delegatsioon ja Eesti puitmajade tootjad, et otsida koos võimalusi sõjas kannatada saanud riigi taastamiseks.

Välisministeeriumi vedamisel korraldatud kohtumisel osalenud Eesti puitmajatootjad näisid olevat innustunud mõttest üles ehitada Žõtomõri oblastit. Nad mõlgutasid koguni mõtteid viia osa tootmisest Ukrianasse. "Ilmselt reaalsus on see, et juhul kui Ukraina suuremaks ülesehitamiseks läheb, on mõistlik sinna teha tootmisüksused," ütles majatootja Mateki juht Sven Mats.

