Raadiohommikus: investeerimisgurud Saario ja Elder jagavad nõu

USA börsikaupleja ja koolitaja Alexander Elder. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Neljapäevases hommikuprogrammis annavad investoritele nõu ja soovitusi kaks legendaarset investorit – Seppo Saario ja Alexander Elder. Kuuleme, milliseid muudatusi on nemad oma portfellis teinud ja mida prognoosivad globaalsetele turgudele aasta teiseks pooleks.

Vahendame värskeid emotsioone restoranide juhtidelt, kes said kolmapäeva õhtul Eesti esimesed Michelini tärnid.

Räägime rohetehnoloogia idufirmade käekäigust, uutest ideedest ja rahastamisest selliseid ettevõtteid ühendava Cleantech Estonia juhi Erki Aniga.

Ehitus- ja kinnisvarasektori käekäigust ja lootustest annavad ülevaate börsifirmade Nordeconi juht Gerd Müller ja Hepsori juht Henri Laks.

Ühe aina paisuva meditsiinivaldkonna äriimpeeriumi tagamaadest ja mõjust räägib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10:00–11:00 "Sisuturundussaade". Tänases saates tuleb juttu ärikinnisvarasse investeerimisest. Paljud investorid on kätt proovinud üürikorteritega, aga huvitavaid võimalusi leidub ka ärikinnisvaras. Endover pakub investeerimiseks pikaajaliste lepingutega kaetud äripindu Rocca Toweris, Volta kvartalis ja Ambassadoris. Arutame, milliste summadega on võimalik alustada, kuidas suhtuvad ärikinnisvarasse pangad ja milline on ärikinnisvara tootlus võrreldes üürikorteritega. Saatekülalised on Endoveri finanstdirektor Kadri Koplimäe ja müügidirektor Annika Saar. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11:00–12:00 "Äripäeva fookuses". Luubi all on mahemajandus ja Jaapani turg. Räägime Eesti maheettevõtte Aesti Skincare eduloost ja kogemustest, kes on jõudnud oma Eesti turbast valmistatud toodetega Jaapani turule. Teeme juttu ka Organic Estoniast, mis on maheettevõtete katusorganisatsioon. Saame teada, mis on maheettevõtete ühisturundusplatvorm ning millist kasu saavad sellest maheettevõtted jõudmaks välisturgudele. Saates on külas Aesti Skincare asutaja ja juht Heiki Kanne, Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup ja Jaapani ekspert Janne Funk. Saatejuht on Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian.

12:00–13:00 "Tark elukeskkond". Otsime vastust küsimusele, kuidas suurendada rohe- ja digipöördeks vajalike inseneride arvu. Põhjusel, et spetsialiste ei ole võimalik lõputult üle osta ja nende palka ei saa samuti lõpmatuseni tõsta, tuleb neid juurde õpetada. Räägime saates sellest, kuidas tekitada juba esimeses kooliastmes õpilastes huvi loodusteaduste ja inseneeria vastu. Samuti räägime, milliste oskustega töötajad on tööturul enim hinnas. Enda inseneriks kujunemise kogemust jagab ABB komplektalajaamade müügijuht Euroopas Enn Karin ja Eesti haridusidufirma Praktikal kaasasutaja ja füüsikaõpetaja Oleg Shvaikovsky. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13:00–14:00 "Õppetund". Saade keskendub seekord OSKA üldoskuste uuringule ja selgitatakse, mismoodi oskused liigituvad, miks need olulised on ja mis on need oskused, millest eestlastel sageli puudu jääb. Kuidas üldoskusi õpitakse või omandatakse ja kuidas need meile igapäevaelus kasuks tulevad? Saate teises osas tuleb juttu digioskuste testist ja Europassi CV-st – kuidas need kaks omavahel seotud on ning kellele ja milleks need mõeldud on. Uuringutulemusi tutvustavad stuudios Ave Ungro ja Heli Oruaas kutsekojast ning Piret Jamnes Fontesest. Õppetunni võtab kokku EPALE saadik Katre Savi. Vestlust juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.

15:00–16:00 "Teabevara tund". Teeme seekord juttu vabatahtliku tööle vormistamisest. Räägime lahti, mida vabatahtliku töö endast kujutab, kuidas see erineb töölepingu alusel töötamisest ja millised õigused ja kohustused on nii vabatahtlikul kui ka töö pakkujal. Saate teises pooles räägime hooajatööst ja tööampsudest – keda võib tööle võtta ja mida peab sellise töövormi puhul silmas pidama. Stuudios on advokaat Merili Laansoo advokaadibüroost Lindeberg ja äriõiguse teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

