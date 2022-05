Pipedrive'ist finantsvabaks saanud naine päästab oma idufirmaga metsa üle maailma

Euroopa idufirmade konverents toimus Barcelonas kaheksandat korda, kohal oli 1500 inimest üle terve Euroopa. Eesti idufirma Single.Earth kaasasutaja Merit Valdsalu esindas pealaval greentech’i valdkonda, rääkides ettekandes “How making money can save the planet”, kuidas päästa maailma metsad lageraiest, neist samal ajal ikkagi kasumit teenides. Foto: Annika Matson Kald

Kuld oli aastasadu erinevates riikides raha tagatis, kuid Eesti viiendast ükssarvikust Pipedrive’ist tuule tiibadesse saanud Merit Valdsalul (33) on plaanis oma idufirmaga Single.Earth see ajalugu ümber kirjutada. Tema idee on panna lageraiumata jäetud mets tokenite ehk uue krüptoraha merit alusvaraks.

Merit Valdsalu esines mai keskel konverentsil “EU-Startups Summit 2022” Barcelonas, kus ta oli üks peaesinejatest.

