Mineviku varjud: Luminorist käis läbi miljardeid kahtlast raha

Vene meedia: riigiduuma sõjapooldajast liikmel on pereseosed Eestiga

Vene riigiduuma saadikul, ärimehel ning Vene võimupartei Ühtse Venemaa üldnõukogu liikmel Sergei Lissovskil on Eestiga väga lähedane side – tema elukaaslane on sündinud Tallinnas ja vähemalt ühel lapsel on siinne kodakondsus.