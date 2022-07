Liina Kersna jääb ametisse

Äripäev eetris: ettevõtjad, tõstke kasumi arvel palka!

Statistika näitab, et ettevõtted on juba usinalt hindu tõstnud ja kasumit kasvatanud, mistõttu saab inflatsioonist tekkiva palgasurve vastu minna just selle rahaga, tõdesid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

