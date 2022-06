Uudised

Äripäev

13. juuni kell 8:46







Keskerakond ja EKRE umbusaldavad haridusminister Liina Kersnat

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Keskerakonna fraktsioon koos EKREga umbusaldab haridus- ja teadusminister Liina Kersnat. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on Liina Kersna oma tegevuses ebaõnnestunud.

Karilaid teatas pressiteate vahendusel, et Liina Kersna haldusalas on esile kerkinud mitmeid küsitavusi ja tegematajätmisi, mis on pikka aega vindunud ning kus ei ole suudetud lahendusi välja pakkuda. "Oleme seisukohal, et kiirtestide hanke korraldamisel rikkus minister riigihangete seaduse nõudeid ja tekitas riigile miljonite eurode ulatuses majanduslikku kahju. Pikalt on üleval olnud kõrgkoolide rahastamisega seotud probleemid ja patiseisu tõttu ei ole allkirjastatud halduslepinguid. See seab ohtu kogu kõrghariduse jätkusuutlikuse. Minister ei ole teinud selles valdkonnas otsustavaid jõupingutusi."

