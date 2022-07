Kriisis Saksamaa vähendab sooja vett ja valgustust

Haljalas õlut tootva firma uus juht ei tea õllest midagi

Haljala õlletehases tegutsev Pyynikin Brewing Company seisab majandusraskustes. Ettevõtte uus juht Kari Luttinen, kes on ametis olnud umbes kuu, nentis, et õllekeetmine on tema jaoks küll võõras, kuid firma juhtimist see ei sega.

