Hiina majandus langes järsult

Eelmisel aastal aktsiahiti tabanud kaupleja: hirm pole veel turgudele jõudnudki

Börsikaupleja Markus Tamm hindas, et turgudel on veel piisavalt õhku, mis võiks välja vihiseda, huvipakkuvate sektoritena nimetas ta näiteks rohe- ja meditsiinisektori. Kaupleja Ivar Mägi usub aga, et tõus võib tulla arvatust hoopis kiirem ja ootamatum.