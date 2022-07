Artikkel

Tony Blair: Ukraina sõda näitab, et Lääs nõrgeneb ja Hiina tõuseb

Tony Blair oli Suurbritannia peaminister aastatel 1997-2007. Foto: SWNS.com

Ukraina sõda näitab, et Lääne domineerimine on lõppemas, kuna üliriigi staatuses Hiina on partnerluses Venemaaga, ütles Briti endine peaminister Tony Blair.

Blairi sõnul on maailm ajaloolises pöördepunktis, mis on võrreldav Teise maailmasõja lõpu või Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega, kuid seekord ei ole Lääs ilmselgelt tõusuteel, vahendab Reuters.

