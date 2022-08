Uudised

Meditsiiniuudised

14. august kell 17:05 Jaga lugu:







Prognoosi järgi oleme novembriks koroonaviirusega punases

Nakkuse leviku aeglustamisele ja raskete haigusjuhtude vältimisele saavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja dr Mait Altmetsa sõnul kõik kaasa aidata end tõhustusdoosiga vaktsineerides ning halva ventilatsiooniga või rahvarikastes kohtades maski kandes. Foto: Liis Treimann

Alates 1. juulist ei ole koroonahaigetel ja lähikontaktsetel enam karantiinikohustust ning piiriületajatele liikumisvabaduse piirangut. See on asendatud viiepäevase soovitusliku enesevaatlusega, kirjutab Meditsiiniuudised.

Terviseameti analüütikud ennustavad, et novembri alguseks on meil haiglates 450 koroonahaiget, mis on juba oluline koormus tervishoiuasutustele. Nakkuse levik on siis riskimaatriksi järgi punane.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev