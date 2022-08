SAS sai 700miljonilise päästelaenu Graanul Investi ostnud riskikapitalifirmalt

Coop teeb oma ilusa kasumiga mulle silma

Ma pole enam ammu oma Coop Panga positsiooni põhjalikumalt vaadanud, kuigi põhjust täitsa oleks. Nüüdseks on väljas Coopi viimase 7 kuu tulemused ja selle põhjal saan tõdeda, et mu investeeringul läheb väga hästi. Ka aktsia hind peegeldab seda, kuigi eelmise aasta sügise tippudeni on veel jupp maad minna.

