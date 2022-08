Uudised

Äripäev

28. august kell 5:00 Jaga lugu:







Kaupleja avaldas Balti turu lemmikaktsiad

Kaupleja Vaido Veek. Foto: Raul Mee

Kaupleja Vaido Veek ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Enefit Greeni aktsia on praegu tehniliselt parim aktsia Balti turul.

Enefit Green jõudis augusti alguses hinnatippu. Augusti keskel ja nüüd on aga näha pigem mõningast taandumist. “Aktsia hind puhkab ja see puhkus võiks tal kesta kuskil 4-4,3 euroni. Tehnilisest vaatest oleks see väga hea ostukoht Enefit Greenile,” hindas ta. Enefiti aktsia sulgus reedel 4,554 eurol.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev