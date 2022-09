Ilusat intressi tõotanud ühistu lõpetas pankrotis. "Välistada ei saa püramiidskeemi"

"Ma reisin selle raha eest". Kelmusekahtluse saanud juhiga hoiu-laenuühistu investorid ei kurda

"Siiamaani on kõik väga hästi olnud. Aga ma saan aru, et nüüd on probleeme tekkinud?" ütleb üks Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu investor, kui Delovõje Vedomosti temaga ühendust võttis pärast seda, kui prokuratuur oli ühistu juhile esitatud kelmusekahtlustusest teada andnud.