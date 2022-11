Ukraina väed sisenesid Hersoni kesklinna

Ukraina väed on jõudnud juba Hersoni kesklinna, Vene väed taanduvad üle Dnepri jõe selle idakaldale.

Ukraina sõjaluure teatas, et väed on vabastamas Hersoni kesklinna. Vene kaitseministeerium teatas reedel, et nende võitlejad on kõik viimseni üle jõe lahkunud, vahendas Wall Street Journal