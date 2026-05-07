  • OMX Baltic0,11%318,69
  • OMX Riga0,26%883,49
  • OMX Tallinn0,07%2 126,45
  • OMX Vilnius0,52%1 459,59
  • S&P 5000,00%7 365,12
  • DOW 300,00%49 910,59
  • Nasdaq 2,02%25 838,94
  • FTSE 100−0,67%10 369,24
  • Nikkei 2255,58%62 833,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,85
Raske aeg meelitab riigihangetesse rohkem pakkujaid, aga ka venitajaid

Riigihanked muutuvad majanduslikult keerulisel ajal järjest huvipakkuvamaks: suureneb pakkujate hulk ja rohkem on ka neid, kes tahavad pakkumuste esitamise tähtaega endale sobivalt venitada, nendib jurist Tuulikki Laesson.
Jurist Tuulikki Laesson räägib Äripäeva raadios lähemalt viimaste kuude kuumematest kohtulahenditest.
  • Jurist Tuulikki Laesson räägib Äripäeva raadios lähemalt viimaste kuude kuumematest kohtulahenditest.
  • Foto: Andres Laanem
“Oleme õnnelikult selles ajajärgus, kus riigihangete seadus hakkab uuesti muutuma, mis tähendab seda, et on väga palju parandusvõimalusi. Kõik need asjad, mis on olnud varasematel aegadel problemaatilised, saab riigikogu üle vaadata,” märgib “Teabevara tunnis” ehitus- ja riigihanke spetsialist Tuulikki Laesson, kes keskendub viimase viie kuu kuumadele kohtulahenditele.
Laesson räägib saates pakkujale esitatavatest nõuetest, õiguskaitse rakendamisest vaidlustuste korral, ristsubsideerimise keelust, pakkumustele esitatava tähtaja pikendamisest ja hankijalt hüvitise nõudmisest.
Üks värske kohtulahend käsitles pakkuja kõrvaldamist hankemenetlusest seoses hankelepingu olulise rikkumisega. “Selle sätte mõte on hoida ära uue pakkuja võimalust sattuda olukorda, kus tema hankelepingut ei täideta korrektselt,” räägib Laesson, kelle sõnul tuli ka selle vaidluse korral ilmsiks, et saatan peitub detailis. “Kui oleme hankijad, peame kontrollima ja vaatama väikeseid asju, ja nende alusel tegema otsuseid.”

Ühes vaidluses vaagis aga kohus, kas olukord, kus pakkuja väidab, et ta ei oska hinnata enda vastavust kvalifitseerimise reeglitele, võib kaasa tuua hankija kohustuse pikendada pakkumuste esitamise tähtaega. Kohus leidis, et kui pakkuja ei saa enda vastavusest aru, siis ei saa ta ka eeldada, et tema vaidlustuse peale hange peatatakse.
“Nagu ikka majanduslanguse puhul või majanduse keerukatel aegadel, lähevad meil hankemenetlused huvipakkuvamaks väga paljudele. Pakkujate hulk suureneb ja ka nende pakkujate, kes tahavad endale sobivalt venitada pakkumuste esitamise aega, sest pakkumuste esitamise ajast tuleneb ka hankelepingu sõlmimise aeg,” selgitab Laesson vaidlustuse tagamaad ja peab kohtulahendit väga positiivseks. “Hankijad saavad sellest lahendist kindlasti julgust juurde teha otsuseid mitte pikendada hankemenetlusi. Mitte venitada hankemenetlust lõputult niimoodi, et meil tegelikult saavutavad edu need pakkujad, kelle eesmärk ei olnud mitte enda õiguste eest seista, vaid saada endale sobivamaid tingimusi.”
“Teabevara tundi” juhib Äripäeva teabevara toimetaja Maria Made Laas.
Ettevõtjad on nõrkade kestlike näitajate tõttu kaotanud poolemiljonilisi hankeid
Mihkel Nestor: ajaloolisest naftakriisist on asi kaugel, aga Soomes on seis tõesti nukker
Eduka Eesti võitja: suure mõjuga ettevõtete kaitseliitu oleks lihtne käivitada
